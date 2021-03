Lautaro Martinez spegne i sogni rimonta del Milan e blinda lo scudetto dell’Inter

(Di domenica 14 marzo 2021) Ragioniere che fa, va in fuga? E sì il ragioniere stavolta non è Fantozzi ma è l’Internazionale dio che oggi a Torino ha compiuto un ulteriore, importante, passettino avanti lungo il percorso che conduce alla conquista dello. La squadra di Conte ha battuto 2-1 il coriaceo Torino di Nicola. Decisivo il gol segnato all’86 dache è salito in cielo e in torsione, di testa, ha mandato il pallone a morire nell’angolino di basso alla sinistra di Sirigu preso tra l’altro in controtempo (visto che il cross veniva proprio dalla sinistra pur se dalla tre quarti, quindi potenzialmente non pericolosissimo). L’Inter era andata in vantaggio con un rigore trasformato da Lukaku. Ci aveva pensato Sanabria a riportare il match in partità. Prima della rete con cuiha spento i ...

L'Inter prova ad aumentare i giri e al 16 può usufruire di un calcio di rigore per fallo in area di Izzo su. Dal dischetto va Romelu Lukaku che, implacabile, piazza il pallone in ...Nicola INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku,. All. Conte Il Torino recupera Belotti, ma l'attaccante ..