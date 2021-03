La pagina Facebook di Salvini dimezza click e popolarità da quando la Lega è al governo (Di domenica 14 marzo 2021) Matteo Salvini è in crisi sui social network. La sua pagina Facebook, gestita da Luca Morisi e dal suo staff, nell’ultimo mese ha avuto interazioni dimezzate: da una media di dieci milioni a settimana si è passati a poco più di 5 con un’interazione media nei post di 95mila. Un crollo raccontato oggi dal Fatto Quotidiano e che arriva mentre la sua competitor diretta Giorgia Meloni è arrivata a 115mila interazioni per post con meno della metà dei followers del Capitano. La pagina Facebook di Salvini dimezza i click e perde popolarità da quando la Lega è nel governo Draghi I 4,5 milioni di fans del leader della Lega non sembrano più apprezzare il Capitano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Matteoè in crisi sui social network. La sua, gestita da Luca Morisi e dal suo staff, nell’ultimo mese ha avuto interazionite: da una media di dieci milioni a settimana si è passati a poco più di 5 con un’interazione media nei post di 95mila. Un crollo raccontato oggi dal Fatto Quotidiano e che arriva mentre la sua competitor diretta Giorgia Meloni è arrivata a 115mila interazioni per post con meno della metà dei followers del Capitano. Ladie perdedalaè nelDraghi I 4,5 milioni di fans del leader dellanon sembrano più apprezzare il Capitano ...

pagina Facebook di Salvini perde click da quando la Lega è al governo

