Il Pd ha scelto Letta: Non serve un nuovo segretario, ma un nuovo partito (Di domenica 14 marzo 2021) All'assemblea del partito parla di 'sfida essenziale per rifondare il partito spaccato dalle correnti' e 'costruire un nuovo centrosinistra 'Parlerò con tutti, dal M5s a Renzi dice. E elenca i punti ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 14 marzo 2021) All'assemblea delparla di 'sfida essenziale per rifondare ilspaccato dalle correnti' e 'costruire uncentrosinistra 'Parlerò con tutti, dal M5s a Renzi dice. E elenca i punti ...

Advertising

lauraboldrini : Grazie a Enrico #Letta per aver scelto di guidare il @pdnetwork in una fase così complicata. Dobbiamo rigenerare i… - NicoTuscany1 : @BimbiMeb Letta è stato scelto proprio perché stia buono e tranquillo. - NicoTuscany1 : @marieta99044909 Se non fosse così , mai Letta sarebbe stato scelto - arbiter46664 : @PoliticaPerJedi La cosa più ridicola di Letta è lo 'statement': 'A voi non serve un nuovo segretario, a voi serve… - arbiter46664 : La cosa più ridicola di Letta è lo 'statement': 'A voi non serve un nuovo segretario, a voi serve un nuovo PD'. A v… -