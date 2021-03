Highlights e gol Torino-Inter 1-2: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 14 marzo 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Torino-Inter, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio Olimpico Grande Torino primo tempo scialbo con poche occasioni, una di queste ce l’ha Lyanco con la testa ma prende il palo da due passi. Nel secondo tempo la partita si sblocca: rigore netto, Lukaku trasforma ma arriva il gol del pareggio di Sanabria. Nel finale decide una magia di Lautaro Martinez: si avvita e trova un gol pesantissimo. LE PAGELLE E I VOTI LA GIOIA DI TRAMONTANA VIDEO 0-1 LUKAKU 1-1 SANABRIA 1-2 LAUTARO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico Grandeprimo tempo scialbo con poche occasioni, una di queste ce l’ha Lyanco con la testa ma prende il palo da due passi. Nel secondo tempo la partita si sblocca: rigore netto, Lukaku trasforma ma arriva il gol del pareggio di Sanabria. Nel finale decide una magia di Lautaro Martinez: si avvita e trova un gol pesantissimo. LE PAGELLE E I VOTI LA GIOIA DI TRAMONTANA0-1 LUKAKU 1-1 SANABRIA 1-2 LAUTARO SportFace.

