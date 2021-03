Femminicidio a Napoli | Valente Pd | “Imparare ad ascoltare le donne”

(Di domenica 14 marzo 2021) ROMA – “L’ultimo caso di femminicidio, quello al danni di Ornella Pinto, avvenuto a Napoli, parla a tutti noi molto chiaramente: occorre imparare ad ascoltare le donne, a dare credito alle loro richieste di aiuto e a riconoscere subito la violenza domestica senza derubricarla a conflitto di coppia. Lo dobbiamo saper fare tutti: amici, vicini di casa, FFOO, operatori e operatrici giudici pm tutti. Le botte ripetute, i maltrattamenti, la violenza fisica e verbale sono atti gravi quasi mai però isolati spesso propedeutici a epiloghi ben più tragici per questo se intercettati in tempo possono evitare il peggio. In questo caso il compagno è fuggito ma poi si è costituito. Caterina Stellato, sempre di Napoli, sta chiedendo aiuto. Si deve intercettare e riconoscere subito la violenza e intervenire, rendendo più veloci e semplici i provvedimenti di allontanamento dalla casa famigliare e tutte le altre misure di protezione che consentono di mettere donne e bambini immediatamente in salvo”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione di inchiesta sul Femminicidio e la violenza di genere.

TgLa7 : #Femminicidio: colpita con 12 coltellate dal compagno, morta donna a Napoli - Corriere : Ornella, uccisa dall’ex davanti al figlio di quattro anni. L’ultima chiamata alla sorella: «Salvami» - mezzodistrizzo : RT @Teresa_La_Vispa: Ornella Pinto era un'insegnante del Liceo artistico di Napoli. Aveva 39anni,aveva un bambino. Aveva voglia di vivere.… - anteprima24 : ** 'Non mi lasciare': gli ultimi #Istanti di #Vita di Ornella, massacrata mentre il #Figlio dormiva **… - menadelgiudice1 : Femminicidio a Napoli: 'Ornella Pinto vittima di brutalità inaudita'. -

... per dire basta alla violenza sulle donne, ad una settimana dal flashmob che si era svolto al Rione Sanità in memoria di Fortuna Bellisario, altra vittima di, ammazzata dal marito nel ...Approfondisci:, accoltella la moglie e fugge fino in Umbria prima di costituirsi: lei muore in ospedale Ilenia Fabbri, l'ex marito Claudio Nanni scrive una lettera alla figlia Arianna: "Dovrò ...«Dobbiamo sensibilizzare tutti, dalla scuola alla famiglia e alle istituzioni per porre fine a questa violenza». Don Vincenzo Marzocchi della parrocchia del Santissimo Crocifisso e ...Soccorsa, portata subito in sala operatoria al Cardarelli, la vittima però non ce l'ha fatta. Lella Palladino: 'Bisogna chiedere aiuto appena cresce la tensione' di Stella Cervasio 14 Marzo 2021 di St ...