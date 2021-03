Fabrizio Corona: “Osserverà a oltranza lo sciopero della fame e della sete” (Di domenica 14 marzo 2021) Il legale di Fabrizio Corona ha pubblicato un nuovo post su Instagram, confermandone lo sciopero della fame e la volontà di proseguire nella protesta. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 marzo 2021) Il legale diha pubblicato un nuovo post su Instagram, confermandone loe la volontà di proseguire nella protesta. su Notizie.it.

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - Roberto11753199 : Siamo in tanti a cui frega molto poco delle condizioni di Fabrizio Corona, ma anche di Mauro Corona? - claudiaricci70 : Magistratura: LIBERTA' PER FABRIZIO CORONA CONTRO UNA CARCERAZIONE INGIUSTA -