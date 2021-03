“Dopo il Covid dovrei andare in pensione, ma la burocrazia mi blocca” (Di domenica 14 marzo 2021) Angelo Colombo, sessantunenne di Alzano Lombardo, racconta la sua piccola odissea di una persona che, Dopo avere lottato col Covid-19, si trova ora a dover combattere contro un mostro che non teme nessun antivirale: la burocrazia Spettabile Redazione, ho 61 anni, e ho lavorato per oltre 40 anni presso Poste Italiane. Prima di essere assunto in Posta, ho lavorato durante le vacanze scolastiche estive, mettendo da parte un paio di anni di contributi. A febbraio 2020 sono stato colpito molto duramente dal Covid-19; sono sopravvissuto solo grazie alla bravura di chi mi ha curato, e alle cure e alle preghiere della mia famiglia. Dopo aver fatto eseguire accurati controlli sul mio estratto contributivo presso INPS mi sono dimesso dal lavoro in Posta, perché non ero più in grado di svolgere quel lavoro. ... Leggi su bergamonews (Di domenica 14 marzo 2021) Angelo Colombo, sessantunenne di Alzano Lombardo, racconta la sua piccola odissea di una persona che,avere lottato col-19, si trova ora a dover combattere contro un mostro che non teme nessun antivirale: laSpettabile Redazione, ho 61 anni, e ho lavorato per oltre 40 anni presso Poste Italiane. Prima di essere assunto in Posta, ho lavorato durante le vacanze scolastiche estive, mettendo da parte un paio di anni di contributi. A febbraio 2020 sono stato colpito molto duramente dal-19; sono sopravvissuto solo grazie alla bravura di chi mi ha curato, e alle cure e alle preghiere della mia famiglia.aver fatto eseguire accurati controlli sul mio estratto contributivo presso INPS mi sono dimesso dal lavoro in Posta, perché non ero più in grado di svolgere quel lavoro. ...

Advertising

chetempochefa : Oggi #13marzo ci ha lasciato #RaoulCasadei, scomparso a 83 anni, dopo essere stato ricoverato per covid. Addio al r… - Giorgiolaporta : Se muori di infarto ma hai il covid vieni conteggiato come vittima del virus; se fai il vaccino e muori dopo due or… - Adnkronos : #Galli: '#Terzaondata covid farà molti morti' - AnnaritaNinni : RT @Mauro39531369: Due mesi fa' entravo in reparto covid semintensivo.Oggi ho provato a tagliare l.erba in giardino.Dopo 2 metri quadri, s… - 25091264 : RT @Giovanni7769: @GiovanniToti @SanMartino_Ge Ma vada a contare gli sciatori svizzeri morti di covid dopo i pericolosi assembramenti sulle… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Covid Giulia Muscariello e la gamba persa per Chiara Memoli: "La nostra amicizia mi ripaga" ... "C'erano mille restrizioni per il Covid e lei era molto giù perché erano i primi giorni dopo l'incidente. Non potevo lasciarla sola. Ho trovato il modo di entrare e con il cuore che batteva ...

Ricordo omicidio Dax, ridipinto murale in Darsena Milano Oggi, come tradizione che si ripete anno dopo anno, il murale in memoria del giovane è stato ... contro gli assembramenti pericolosi per il Covid, non si sono riscontrati rilievi per l'ordine pubblico. ...

Vaccino covid Toscana, il 12% disdice appuntamento dopo il sequestro del lotto AstraZeneca La Nazione Covid, Brasile supera India per numero di contagi Il Brasile è diventato il secondo Paese al mondo per casi di Covid, superando l'India. Ciò accade dopo gli 85.663 contagi delle ultime 24 ore, che portano il totale a 11.363.380, mentre l'India si ...

In serie A2 maschile i Lupi chiedono strada alla Sieco Ortona L’Arno Castelfranco torna in campo dopo lo stop per Covid e l’Ambra Cavallini tenta lo sgambetto alla Liberi e Forti ...

... "C'erano mille restrizioni per ile lei era molto giù perché erano i primi giornil'incidente. Non potevo lasciarla sola. Ho trovato il modo di entrare e con il cuore che batteva ...Oggi, come tradizione che si ripete annoanno, il murale in memoria del giovane è stato ... contro gli assembramenti pericolosi per il, non si sono riscontrati rilievi per l'ordine pubblico. ...Il Brasile è diventato il secondo Paese al mondo per casi di Covid, superando l'India. Ciò accade dopo gli 85.663 contagi delle ultime 24 ore, che portano il totale a 11.363.380, mentre l'India si ...L’Arno Castelfranco torna in campo dopo lo stop per Covid e l’Ambra Cavallini tenta lo sgambetto alla Liberi e Forti ...