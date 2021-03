Covid, sono 616 i nuovi contagi nelle Marche. Ecco i casi per provincia, Ancona resta la più a rischio /La mappa del virus in tempo reale (Di domenica 14 marzo 2021) Ancona - sono 616 i nuovi positivi di oggi nelle Marche. Ieri avevano toccato quota mille. Ma il dato di oggi risente anche del minor numero di tamponi processati rispetto al giorno precedente. Il ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 14 marzo 2021)616 ipositivi di oggi. Ieri avevano toccato quota mille. Ma il dato di oggi risente anche del minor numero di tamponi processati rispetto al giorno precedente. Il ...

Advertising

RobertoBurioni : Sono importanti i vaccini, ma è altrettanto importante non somministrare ai pazienti terapie non solo inutili, ma a… - Agenzia_Ansa : E' morto Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo a… - Radio1Rai : ??E' morto #RaulCasadei. Considerato il 'Re del Liscio', l'artista romagnolo era ricoverato all'ospedale Bufalini di… - GAngrilli : RT @25O319: Delle due l'una: o i numeri dei morti per covid sono gonfiati e quindi chi ha gestito l'emergenza è un criminale, oppure sono v… - 9091campioni : RT @Genevievestufa: Stavo pensando che in un anno non ho conosciuto nessun malato grave o morto di Covid, mentre in una settimana già due c… -