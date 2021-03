COVID | il punto sui ricoveri al Frangipane di Ariano Irpino | un decesso nella notte

(Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPresso il P.O. “” dirisultano ricoverati: ? n. 4 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; ? n. 26 pazienti in Area, di cui 16 su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. ? n. 12 (su 12 posti letto) in Medicinaè deceduto un 73enne di Lauro, ricoverato in Terapia Intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

