Covid: Breton, ‘ritardi AstraZeneca non modificano piani, Pfizer produce più del previsto’ (Di domenica 14 marzo 2021) Parigi, 14 mar. (Adnkronos) – “I ritardi di consegne di AstraZeneca non ritarderanno il piano di vaccinazione europeo nel primo trimestre. Ci sono anche buone notizie, Pfizer, per esempio, produce molto di più di quanto previsto. E’ proprio quello l’interesse di poter compensare tra i vari produttori”. Ad affermarlo è il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton ai microfoni della radio francese ‘Europe 1’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Parigi, 14 mar. (Adnkronos) – “I ritardi di consegne dinon ritarderanno il piano di vaccinazione europeo nel primo trimestre. Ci sono anche buone notizie,, per esempio,molto di più di quanto previsto. E’ proprio quello l’interesse di poter compensare tra i vari produttori”. Ad affermarlo è il Commissario Ue al mercato interno, Thierryai microfoni della radio francese ‘Europe 1’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Breton, 'ritardi AstraZeneca non modificano piani, Pfizer produce più del previsto'... - zazoomblog : Covid: Breton Draghi ha situazione perfettamente in mano buona decisione - #Covid: #Breton #Draghi #situazione - TV7Benevento : Covid: Breton, 'Draghi ha situazione perfettamente in mano, buona decisione'... - TV7Benevento : Covid: Breton, 'obiettivo è raggiungere immunità entro fine estate'... - TV7Benevento : Covid: Breton, '67 mln di dosi distribuite in Europa, tra 3 settimane oltre 100 mln'... -