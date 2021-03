Collaboratore scolastico al giugno non può lasciare la supplenza per una breve di assistente amministrativo (Di domenica 14 marzo 2021) Supplenze: il personale ATA già impegnato con contratto al 31 agosto o 30 giugno non può accettare supplenza breve in altro profilo. Il quesito nasce dal fatto che spesso l'altro profilo è più ambito (assistente amministrativo rispetto a Collaboratore scolastico) e quindi si rinuncia a malincuore ad un contratto che potrebbe portare più vicini al raggiungimento dei giorni di servizio utili per il passaggio nella graduatoria permanente, da cui si concorre per il ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 marzo 2021) Supplenze: il personale ATA già impegnato con contratto al 31 agosto o 30non può accettarein altro profilo. Il quesito nasce dal fatto che spesso l'altro profilo è più ambito (rispetto a) e quindi si rinuncia a malincuore ad un contratto che potrebbe portare più vicini al raggiungimento dei giorni di servizio utili per il passaggio nella graduatoria permanente, da cui si concorre per il ruolo. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Collaboratore scolastico La situazione di domenica 14 marzo sul Coronavirus in Campania Due giorni fa la Campania ha ritirato un secondo lotto ( ABV6096 ), quello di cui faceva parte la dose con cui è stato vaccinato il collaboratore scolastico di Afragola deceduto pochi giorni dopo (...

Vaccini, i timori fanno saltare l'iniezione a prof e bidelli: Errore, bisogna ripartire I miei familiari, soprattutto mia moglie, erano preoccupati - spiega Antonio Tripodi, collaboratore scolastico dell'Ic Ugo Foscolo di Murano - ma ho fiducia nei medici e non ho avuto dubbi o ...

Graduatorie terza fascia ATA, il profilo del collaboratore scolastico: requisiti, mansioni e stipendio [VIDEO] Orizzonte Scuola Lions Club, mascherine alle scuole di Monte San Savino Il Lions' Club Val D'Esse rinnova la collaborazione con il Comune di Monte San Savino con una nuova donazione, utile quanto mai prima in considerazione ...

La situazione di domenica 14 marzo sul Coronavirus in Campania Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, domenica 14 marzo 2021. Nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute sono stati segnalati 26.062 nuovi casi e 31 ...

