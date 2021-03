Chaz Davies assente ai test di Misano a causa del Covid

(Di domenica 14 marzo 2021) Brutta tegola per il team Ducati Go Eleven.aidi domani e dopodomani del mondiale SBK sul circuito didella positività al-19. Il pilota inglese è già risultato negativo, ma dovrà attendere i 14 giorni di quarantena. Obiettivo postdisarà essere pronto per idi Catalunya Brutta notizia per il team indipendente di Ducati Go Eleven. La scorsa settimana il loro pilotaè risultato positivo al-19. Il pilota inglese, tre vicecampione del mondo Superbike ha già effettuato dei tamponi e quelli di ieri ha dato esito negativo, ma non potrà raggiungere il team per i ...

Advertising

mitigp : RT @gponedotcom: Chaz Davies positivo al COVID, niente test a Misano: Il pilota gallese ha contratto il Virus nelle scorse settimane. Ora è… - simcopter : RT @gponedotcom: Chaz Davies positivo al COVID, niente test a Misano: Il pilota gallese ha contratto il Virus nelle scorse settimane. Ora è… - DanielDavies13 : RT @gponedotcom: Chaz Davies positivo al COVID, niente test a Misano: Il pilota gallese ha contratto il Virus nelle scorse settimane. Ora è… - gponedotcom : Chaz Davies positivo al COVID, niente test a Misano: Il pilota gallese ha contratto il Virus nelle scorse settimane… - DanieleFassina : RT @P300it: SBK | CHAZ DAVIES POSITIVO AL COVID-19 di Alyoska Costantino Troverete l'articolo sulla nostra pagina Facebook. -

Ultime Notizie dalla rete : Chaz Davies

Non inizia certo nel migliore dei modi l'avventura dicon il Team Go Eleven . Dopo il brutto tempo che ha falcidiato i test di Jerez impedendo ai top rider di scendere in pista, il Covid - 19 ha impedito al capotecnico diPete Jennings ...... ovvero quella sul 2021 in sella alla BMW di RC Squadra Corse facendo un paragone con i suoi colleghi Jonathan Rea e, per anni in sella alla stessa moto. ' Per essere al top in campionato ...Il Mondiale Superbike fa tappa al Misano World Circuit Marco Simoncelli per due giorni di test organizzati da Ducati e a cui partecipano anche Yamaha, Kawasaki Puccetti e alcuni team Supersport. Sarà ...Chaz Davies non sarà presente ai test di Misano per essere risultato positivo al Covid-19 la scorsa settimana. Il gallese è già negativo, ma non può viaggiare perché deve rispettare i giorni di quaran ...