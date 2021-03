Case a un euro: aderisce al progetto il comune di Laurenzana (Di domenica 14 marzo 2021) Nuovo ad aderire al progetto “Case a un euro” è il comune di Laurenzana, in provincia di Potenza. La novità? Non chiedono nessun tipo di cauzione. Nuovo ad aderire al progetto “Case a un euro” è il comune di Laurenzana, un paesino che conta 1700 abitanti in provincia di Potenza. L’iniziativa non è nuova ad alcuni Comuni italiani, che l’hanno appoggiata per evitare lo spopolamento e disfarsi di abitazioni di fatto abbandonate, ma comunque afflitte da fardelli legali e burocratici. La particolarità del comune Lucano è che non chiede agli acquirenti nessuna garanzia di deposito, nessuna cauzione. Il sindaco Michele Ungaro: “contiamo sulla buona fede e sull’impegno degli acquirenti, ma monitoreremo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021) Nuovo ad aderire ala un” è ildi, in provincia di Potenza. La novità? Non chiedono nessun tipo di cauzione. Nuovo ad aderire ala un” è ildi, un paesino che conta 1700 abitanti in provincia di Potenza. L’iniziativa non è nuova ad alcuni Comuni italiani, che l’hanno appoggiata per evitare lo spopolamento e disfarsi di abitazioni di fatto abbandonate, ma comunque afflitte da fardelli legali e burocratici. La particolarità delLucano è che non chiede agli acquirenti nessuna garanzia di deposito, nessuna cauzione. Il sindaco Michele Ungaro: “contiamo sulla buona fede e sull’impegno degli acquirenti, ma monitoreremo ...

