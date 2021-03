Cagliari Juve 1-3 LIVE: Simeone accorcia le distanze (Di domenica 14 marzo 2021) Alla Sardegna Arena, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Cagliari e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Juve si affrontano nel match valido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Juve 1-3 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 3? Chiusura Chiellini – Uno-due tra Joao Pedro e Simeone, bravo il capitano ad intercettare il cross basso 10? GOL DELLA Juve – Stacco perentorio di Cristiano Ronaldo in area su corner di Cuadrado. Tutto solo il portoghese che accomoda in porta 12? Punizione Marin – Pallone in area che viene raccolto comodamente da Szczesny 13? Ammonito Ronaldo – Cross di Chiesa dalla ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Alla Sardegna Arena, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Sardegna Arena”,si affrontano nel match valido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-3 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 3? Chiusura Chiellini – Uno-due tra Joao Pedro e, bravo il capitano ad intercettare il cross basso 10? GOL DELLA– Stacco perentorio di Cristiano Ronaldo in area su corner di Cuadrado. Tutto solo il portoghese che accomoda in porta 12? Punizione Marin – Pallone in area che viene raccolto comodamente da Szczesny 13? Ammonito Ronaldo – Cross di Chiesa dalla ...

