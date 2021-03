Bruno Vespa frecciata al veleno contro Selvaggia Lucarelli: “Non osi …” (Di domenica 14 marzo 2021) Il periodo che stiamo vivendo sembra ormai un incubo senza fine e, nonostante si speri che con la vaccinazione di massa e con il piano vaccinale che è stato predisposto, entro la fine dell’estate ne saremo venuti fuori, sembra tutto ancora troppo attuale ed è difficile credere che prima o poi tutto questo finirà davvero. La vita con le mascherine , l’idea di non potersi più avvicinare alla gente se non mantenendo il metro di distanza , il continuo igienizzare le mani, ormai fa parte di noi e lo stiamo subendo senza più avere la forza di ribellarci anche se la stanchezza e la rassegnazione mal si conciliano con i problemi economici che ti ricordano, ogni giorno, che serve combattere. Bruno Vespa lancia una frecciata a Selvaggia Lucarelli sui vaccini Qualche giorno fa, Selvaggia ... Leggi su baritalianews (Di domenica 14 marzo 2021) Il periodo che stiamo vivendo sembra ormai un incubo senza fine e, nonostante si speri che con la vaccinazione di massa e con il piano vaccinale che è stato predisposto, entro la fine dell’estate ne saremo venuti fuori, sembra tutto ancora troppo attuale ed è difficile credere che prima o poi tutto questo finirà davvero. La vita con le mascherine , l’idea di non potersi più avvicinare alla gente se non mantenendo il metro di distanza , il continuo igienizzare le mani, ormai fa parte di noi e lo stiamo subendo senza più avere la forza di ribellarci anche se la stanchezza e la rassegnazione mal si conciliano con i problemi economici che ti ricordano, ogni giorno, che serve combattere.lancia unasui vaccini Qualche giorno fa,...

