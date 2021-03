Advertising

infoitsport : Bologna, Mihajlovic: 'Bene i tre punti, ma contro il Crotone non voglio questa falsa partenza' - infoitsport : Bologna, Mihajlovic: 'Nella ripresa non c'è stata partita' - sportli26181512 : Mihajlovic dopo Bologna-Sampdoria: 'Vittoria meritata': L'allenatore dopo il 3-1 alla Sampdoria: 'Il primo tempo mi… - sportli26181512 : Bologna, #Mihajlovic: 'Vittoria meritata con la Sampdoria': Il tecnico: 'Mi sono arrabbiato nel primo tempo: erava… - Mediagol : #Bologna-#Sampdoria, Mihajlovic: 'La prestazione non è stata perfetta. Salvezza? Godiamoci questi tre punti'… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

- "Vittoria meritata? Non abbiamo fatto bene nel primo tempo, nella ripresa non c'è stata partita" . Lo ha dichiarato a Sky il tecnico delSinisadopo la gara con la Sampdoria : "Abbiamo fatto tre gol e quindi direi che la vittoria è meritata. Mi sono arrabbiato nel primo tempo: vincevamo ma eravamo ancora troppo lenti,...A Sky: "Non mi è piaciuto per niente sui gol subiti. Gli arbitri bravi lasciamoli in campo. Ha scontentato anche, qualcosa vorrà dire". La Sampdoria è stata sconfitta dalper 3 - 1 e il tecnico blucerchiato, Claudio Ranieri, ha innescato una polemica ai microfoni di Sky Sport per la direzione ...Il tecnico: "Mi sono arrabbiato nel primo tempo: eravamo ancora troppo lenti, poco coraggio e poca aggressività. Siamo rientrati con altro spirito" ...Giuseppe Anaclerio, ex giocatore del Bologna, ha commentato la vittoria della squadra rossoblù contro la Sampdoria ...