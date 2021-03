Attimi di tensione presso l'Iss: incendiato ingresso (Di domenica 14 marzo 2021) Incidente doloso a Roma dove qualcuno ha dato alle fiamme il portone d’ingresso dell’istituto superiore di sanità. Dato fuoco a portone d’ingresso dell’Istituto superiore di Sanità su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 marzo 2021) Incidente doloso a Roma dove qualcuno ha dato alle fiamme il portone d’dell’istituto superiore di sanità. Dato fuoco a portone d’dell’Istituto superiore di Sanità su Notizie.it.

Advertising

abdo_massa : RT @FBiasin: Una settimana fa, più o meno a quest'ora, a #Sanremo2021 stava per cantare Francesco Renga. Nessuno poteva immaginare che poc… - FinallyGio459 : RT @FBiasin: Una settimana fa, più o meno a quest'ora, a #Sanremo2021 stava per cantare Francesco Renga. Nessuno poteva immaginare che poc… - rockett70 : RT @FBiasin: Una settimana fa, più o meno a quest'ora, a #Sanremo2021 stava per cantare Francesco Renga. Nessuno poteva immaginare che poc… - LuigiBevilacq17 : RT @FBiasin: Una settimana fa, più o meno a quest'ora, a #Sanremo2021 stava per cantare Francesco Renga. Nessuno poteva immaginare che poc… - ale_visentin : RT @FBiasin: Una settimana fa, più o meno a quest'ora, a #Sanremo2021 stava per cantare Francesco Renga. Nessuno poteva immaginare che poc… -