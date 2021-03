Al Bano lancia un appello a Romina Power | “Mi piacerebbe farlo con lei”

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 14 marzo 2021) Alsono da sempre una delle coppie del mondo dello spettacolo più amate. Nonostante i due non stiano più insieme da molto tempo riescono sempre a far sognare i loro fan. I due, infatti, hanno mantenuto un bellissimo rapporto e continuano spesso ad esibirsi insieme. E proprio in una recente intervista … L'articolo proviene da Velvet Gossip.