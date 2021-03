Addio fra JLo e Alex La coppia ci ripensa "Restiamo insieme" (Di domenica 14 marzo 2021) Pareva finita tra Jennifer Lopez e il fidanzato Alex Rodriguez . Dopo 4 anni - 2 di conoscenza e 2 di fidanzamento - la coppia latinoamericana più famosa dello star system sembrava sul punto di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Pareva finita tra Jennifer Lopez e il fidanzatoRodriguez . Dopo 4 anni - 2 di conoscenza e 2 di fidanzamento - lalatinoamericana più famosa dello star system sembrava sul punto di ...

Addio a Marvin Hagler, mito della boxe che viveva (anche) a Milano Fra lui e Tommy Hearns, detto il Cobra, pugile altrettanto magnifico, si celebrò uno dei migliori match mai visti sul quadrato , se non il più bello sicuramente il più vibrante. Celebrare è il verbo ...

Addio a Marvin Hagler, mito della boxe che viveva (anche) a Milano Corriere della Sera Commozione e musica per l’addio a dj Piattelli Ironico e popolare, il dj aveva iniziato a 16 anni la sua carriera, poi erano partiti i suoi tour alla consolle, fra feste e locali. Su Facebook era molto attivo ed il 22 dicembre, nel giorno del ...

Addio fra JLo e Alex La coppia ci ripensa "Restiamo insieme" "Non si sono mai ufficialmente lasciati e ne hanno parlato, ma sono ancora insieme - assicura una fonte vicina a JLo e Alex - . Stanno attraversando un momento difficile. Ma non si sono separati". Sec ...

