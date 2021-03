WhatsApp introduce una funzione utilissima per chi odia i messaggi vocali (Di sabato 13 marzo 2021) Quanti di voi odiano ricevere messaggi vocali? Non siete soli, tranquilli. In molti infatti preferiscono limitarsi a scrivere ciò che vogliono dire, senza dover ricorrere alle note audio. Nonostante questo però, capita di ricevere lunghissimi vocali che non possiamo fare a meno di sentire. Ecco quindi che WhatsApp ha deciso di introdurre una funzione che ha proprio lo scopo di venire incontro a chi detesta dover perdere secondi e minuti preziosi. Quella che verrà introdotta a breve è una funzione che in realtà già esiste su altre app di messaggistica, come Telegram. Stiamo parlando della possibilità di velocizzare i messaggi vocali, così da ridurre o addirittura dimezzare la loro durata. Grazie ad alcune ... Leggi su trendit (Di sabato 13 marzo 2021) Quanti di voino ricevere? Non siete soli, tranquilli. In molti infatti preferiscono limitarsi a scrivere ciò che vogliono dire, senza dover ricorrere alle note audio. Nonostante questo però, capita di ricevere lunghissimiche non possiamo fare a meno di sentire. Ecco quindi cheha deciso di introdurre unache ha proprio lo scopo di venire incontro a chi detesta dover perdere secondi e minuti preziosi. Quella che verrà introdotta a breve è unache in realtà già esiste su altre app distica, come Telegram. Stiamo parlando della possibilità di velocizzare i, così da ridurre o addirittura dimezzare la loro durata. Grazie ad alcune ...

