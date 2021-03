Volley femminile, Coppa Italia 2021: Conegliano regola Monza e vola in finale. Egonu impeccabile (Di sabato 13 marzo 2021) Conegliano conferma il pronostico della vigilia, sconfigge Monza per 3-1 (25-17; 26-28; 25-14; -) e si qualifica alla finale della Coppa Italia 2021 di Volley femminile. Le Pantere si sono imposte all’RDS Stadium di Rimini, hanno infilato la 55ma vittoria consecutiva e domani (ore 18.00) avranno la possibilità di difendere il trofeo contro la vincente di Novara-Chieri (il derby piemontese è in programma alle ore 20.30 di stasera). Le ultime Campionesse d’Italia si sono confermate letteralmente imbattibili, anche se le brianzole hanno davvero tirato fuori l’anima e sono state bravissime a strappare il secondo set ai vantaggi. Le ragazze di coach Daniele Santarelli non hanno però tremato, hanno chiuso i conti dopo un’altra bella ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021)conferma il pronostico della vigilia, sconfiggeper 3-1 (25-17; 26-28; 25-14; -) e si qualifica alladelladi. Le Pantere si sono imposte all’RDS Stadium di Rimini, hanno infilato la 55ma vittoria consecutiva e domani (ore 18.00) avranno la possibilità di difendere il trofeo contro la vincente di Novara-Chieri (il derby piemontese è in programma alle ore 20.30 di stasera). Le ultime Campionesse d’si sono confermate letteralmente imbattibili, anche se le brianzole hanno davvero tirato fuori l’anima e sono state bravissime a strappare il secondo set ai vantaggi. Le ragazze di coach Daniele Santarelli non hanno però tremato, hanno chiuso i conti dopo un’altra bella ...

