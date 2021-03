Vlahovic prende per mano la Fiorentina e salva Prandelli (per ora) (Di sabato 13 marzo 2021) Dusan Vlahovic è stato il mattatore della vittoria conquistata dalla Fiorentina contro il Benevento, un segnale anche per il futuro. La Fiorentina esce dal Vigorito con una consapevolezza, quella di avere un attaccante in grado di poter dare tanto, alla piazza di Firenze ma a tutto l’ambiente viola. La tripletta firmata da Vlahovic rappresenta, di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 13 marzo 2021) Dusanè stato il mattatore della vittoria conquistata dallacontro il Benevento, un segnale anche per il futuro. Laesce dal Vigorito con una consapevolezza, quella di avere un attaccante in grado di poter dare tanto, alla piazza di Firenze ma a tutto l’ambiente viola. La tripletta firmata darappresenta, di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

