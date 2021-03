Vicenza-Empoli 0-2 | l’Empoli piazza i tre punti e vola

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 13 marzo 2021) Gara in bilico fino alla fine, ma i toscanino i tree dimostrano di essere la squadra migliore del campionato. La storia disi apre con la rete del solito Mancuso dopo otto minuti di gara. Nella ripresa, soprattutto nell’ultima mezzora, i padroni di casa vanno all’arrembaggio. Tuttavia Matos chiude i conti nel finale con un penalty che farà sicuramente discutere.primo a +6 su Monza e Salernitana. Ilresta a +6 dalla zona playout. Quali sono le scelte dei mister? Entrambi i tecnici confermano le indiscrezioni riguardanti i moduli. I padroni di casa scendono in campo con il 4-3-3. Grandi tra i pali e corsie esterne con Bruscagin e Beruatto. In mezzo alla difesa si sistemano Pasini e Cappelletti. A centrocampo giocano Agazzi, Pontisso e ...