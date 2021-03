Veronica Pivetti ospite a La canzone Segreta (Di sabato 13 marzo 2021) Andato in onda ieri sera su Rai Uno la prima puntata de “La canzone Segreta”. Tra gli ospiti anche Veronica Pivetti. Ecco qualche curiosità L’attrice Veronica Pivetti stasera è stata tra gli ospiti della prima puntata del nuovo show di Raiuno “canzone Segreta” a partire dalle 21:30. Una carriera ricca di successi raccolti con le fiction come Provaci Ancora Prof, Commesse, Il Maresciallo Rocca e il ruolo di Fosca la fragile e paziente moglie di Raniero nel lungometraggio Viaggi Di Nozze. La Pivetti ha vissuto una storia d’amore a fianco del collega Giorgio Ginex , con il quale è convolata a nozze nel 1996. Il matrimonio però ha vita breve e dopo 4 anni volge al termine per motivi ancora sconosciuti. Da quel momento, l’attrice si ... Leggi su zon (Di sabato 13 marzo 2021) Andato in onda ieri sera su Rai Uno la prima puntata de “La”. Tra gli ospiti anche. Ecco qualche curiosità L’attricestasera è stata tra gli ospiti della prima puntata del nuovo show di Raiuno “” a partire dalle 21:30. Una carriera ricca di successi raccolti con le fiction come Provaci Ancora Prof, Commesse, Il Maresciallo Rocca e il ruolo di Fosca la fragile e paziente moglie di Raniero nel lungometraggio Viaggi Di Nozze. Laha vissuto una storia d’amore a fianco del collega Giorgio Ginex , con il quale è convolata a nozze nel 1996. Il matrimonio però ha vita breve e dopo 4 anni volge al termine per motivi ancora sconosciuti. Da quel momento, l’attrice si ...

