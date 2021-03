Un grande ritorno in Grey’s Anatomy 17, per un medico che muore un altro rientra in scena (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo la première di metà stagione che ha visto l’ennesimo lutto nella serie, quasi a compensazione è arrivato l’annuncio di un grande ritorno in Grey’s Anatomy 17, sebbene solo nella forma di guest star. ATTENZIONE SPOILER! Dopo l’emozionante ritorno in Grey’s Anatomy 17 di Patrick Dempsey e TR Knight nei panni di Derek e George, anche Sarah Drew riprenderà il suo ruolo di April Kepner in un’apparizione come ospite in questa stagione. La Drew è apparsa l’ultima volta nel finale della quattordicesima stagione e il suo ritorno in Grey’s Anatomy 17 potrebbe essere molto diverso da quello dei colleghi citati: il personaggio di April, a differenza di Derek e George, non solo non è morto ma continua a vivere ... Leggi su optimagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo la première di metà stagione che ha visto l’ennesimo lutto nella serie, quasi a compensazione è arrivato l’annuncio di unin17, sebbene solo nella forma di guest star. ATTENZIONE SPOILER! Dopo l’emozionantein17 di Patrick Dempsey e TR Knight nei panni di Derek e George, anche Sarah Drew riprenderà il suo ruolo di April Kepner in un’apparizione come ospite in questa stagione. La Drew è apparsa l’ultima volta nel finale della quattordicesima stagione e il suoin17 potrebbe essere molto diverso da quello dei colleghi citati: il personaggio di April, a differenza di Derek e George, non solo non è morto ma continua a vivere ...

