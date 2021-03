Sprint Race: Silverstone prima candidata, Canada in dubbio (Di sabato 13 marzo 2021) Il 2021 potrebbe portare in Formula Uno la prima Sprint Race nella storia della massima categoria del motorsport. La proposta, avanzata da Stefano Domenicali, è stata accolta positivamente dalla F1 Commission. Williams: primo aggiornamento nei test del Bahrain Sprint Race: Monza e Interlagos possibili candidate? Il CEO della F1, Stefano Domenicali ha confermato che la Sprint Race diventerà una delle consuetudini del campionato di Formula Uno. Discorso opposto per l’idea delle griglie invertite che non ha convinto la commissione. La Sprint Race dunque avrà il compito di decidere la griglia di partenza al posto delle solite qualifiche del sabato pomeriggio. Domenicali ha parlato così per il Daily Mail: “Stiamo definendo le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) Il 2021 potrebbe portare in Formula Uno lanella storia della massima categoria del motorsport. La proposta, avanzata da Stefano Domenicali, è stata accolta positivamente dalla F1 Commission. Williams: primo aggiornamento nei test del Bahrain: Monza e Interlagos possibili candidate? Il CEO della F1, Stefano Domenicali ha confermato che ladiventerà una delle consuetudini del campionato di Formula Uno. Discorso opposto per l’idea delle griglie invertite che non ha convinto la commissione. Ladunque avrà il compito di decidere la griglia di partenza al posto delle solite qualifiche del sabato pomeriggio. Domenicali ha parlato così per il Daily Mail: “Stiamo definendo le ...

F1 | Il circuito di Silverstone per una Sprint Race Silverstone potrebbe ospitare la prima Sprint Race (in fase sperimentale) del 2021, andandosi così ad aggiungere alle altre candidate del calendario di F1.

