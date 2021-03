Sport e abusi sessuali | un libro inchiesta rompe un tabù

(Di sabato 13 marzo 2021) Un pugno nello stomaco, parole e storie che ti costringono a non girare la testa dall'altra parte. Ildi Daniela Simonetti, 'Impunità di gregge' (Chiarelettere edizioni), ti prende per mano e ti ...

Giova_C : RT @globalistIT: - tommasosauro : RT @globalistIT: - globalistIT : - duesoli : RT @DomaniGiornale: Paura di denunciare e di essere emarginati. Troppo spesso i casi di abusi sessuali nel mondo dello sport finiscono insa… - DomaniGiornale : Paura di denunciare e di essere emarginati. Troppo spesso i casi di abusi sessuali nel mondo dello sport finiscono… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport abusi

Inter Sito Ufficiale

... è la prima inchiesta in Italia suglie sulle violenze nel mondo dello: pedofilia,, molestie da parte di allenatori e dirigenti, quelli ai quali affidiamo i nostri figli e le nostre ...A distanza di un anno dai presunti, la 13enne si è confidata con il padre e con un insegnante,... Read MoreAmerica's Cup: e siamo al 3 pari tra Luna Rossa e New Zealand 13 Marzo 2021 Tra ...Daniela Simonetti con ‘Impunità di gregge’ affronta un tema sottaciuto: ma i casi sarebbero almeno 300. Nomi e documenti, per non guardare da un'altra parte. [di Mara Cinquepalmi] ...Il sequestro probatorio era stato attuato lo scorso 16 febbraio. La decisione di renderle ai proprietari è arrivata oggi dal Tribunale dei riesame.