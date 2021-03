(Di sabato 13 marzo 2021) Sono oltre 150 glie i politici d'opposizione russioggi al "dei consiglieri municipali indipendenti" che era in corso nell'hotel Izmailovo di Mosca: lo sostiene l'ong Ovd - ...

Sono oltre 150 gli attivisti e i politici d'opposizione russi fermati oggi al "forum dei consiglieri municipali indipendenti" che era in corso nell'hotel Izmailovo di Mosca: lo sostiene l'Ovd - Info sul suo sito internet stilando una lista provvisoria dei fermati. L'informazione è ripresa anche dalla testata online MediaZona, secondo cui i poliziotti sono arrivati nell'albergo ...... e quindi anche da Cina etradizionali alleati dei generali birmani, l'organo esecutivo ... Laha anche rilevato l'uso di armi il cui uso è "totalmente inappropriato" nel contesto delle ...MOSCA, 13 MAR - Sono oltre 150 gli attivisti e i politici d'opposizione russi fermati oggi al "forum dei consiglieri municipali indipendenti" che era in corso nell'hotel Izmailovo di Mosca: lo sostien ...Il progetto di comunicato condanna fermamente "l'uso della forza contro manifestanti pacifici" ed esprime "profonda preoccupazione per le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali".