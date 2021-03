Rugby | Sei Nazioni 2021 | l’Inghilterra supera la Francia in rimonta | a Twickenham finisce 23-20

(Di sabato 13 marzo 2021)23-20 inlanel match valevole per la quarta giornata del torneo Seidi. I transalpini si rendono protagonisti di una grande prestazione nel primo tempo, coronato dalle due mete di Dupont e Penaud e, soprattutto, dal vantaggio per 17-13. Nella ripresa, però, i britannici ribaltano tutto grazie alla meta di Itoje e alla trasformazione di Farrell, entrambe siglata nel finale di gara. In virtù di questo risultato le due squadre si ritrovano appaiate al secondo posto con 10 punti, a nove lunghezze dal Galles capolista. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : #SeiNazioni: Italia imbarazzante, il Galles passeggia #ITAvWAL - SkySport : 6 Nazioni, Italia-Galles 7-48: 31° ko consecutivo - sportface2016 : Rugby, #SixNations2021: l'#Inghilterra supera la #Francia in rimonta, a Twickenham finisce 23-20 - Sicilianodoc73 : RT @SkySport: 6 Nazioni, Italia-Galles 7-48: 31° ko consecutivo - liviozeta67 : RT @SkySport: 6 Nazioni, Italia-Galles 7-48: 31° ko consecutivo -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Sei

... ex capitano azzurro eletto oggi nuovo presidente della federazione italianacon il 56% dei ... L'Italia all'Olimpico gioca una partita ancora peggiore di quelle fin qui malamente perse nel...... ci ritroveremo come gruppo ancora una volta per riguardare questa partita e preparare una settimana diNazioni per avere un'altra opportunita'. La squadra ha osato molto, cercando di imporre il ...L’Inghilterra supera 23-20 in rimonta la Francia nel match valevole per la quarta giornata del torneo Sei Nazioni 2021 di rugby. I transalpini si rendono protagonisti di una grande prestazione nel ...Una meta di Maro Itoje nel finale regala a Eddie Jones la vittoria nel quarto turno del Guinness Sei Nazioni e ferma la corsa della Francia che, così, vede il Galles scappare via nella corsa al titolo ...