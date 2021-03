Roma | intascavano pensione parenti deceduti | danno erariale da 1 | 4mln

(Di sabato 13 marzo 2021) Hanno intascato per anni ladi familiari, per unallo Stato di 1,4milioni di euro: in nove sono stati scoperti dalla guardia di finanza del comando provinciale di. Le ...

Advertising

repubblica : Roma, intascavano la pensione dei familiari deceduti: danno all'Inps da 1,4 milioni - rep_roma : Roma, intascavano la pensione dei familiari deceduti: danno all'Inps da 1,4 milioni [aggiornamento delle 12:13] - SweetAnnyBella : RT @repubblica: Roma, intascavano la pensione dei familiari deceduti: danno all'Inps da 1,4 milioni - momentidistallo : RT @repubblica: Roma, intascavano la pensione dei familiari deceduti: danno all'Inps da 1,4 milioni - so0leda : RT @repubblica: Roma, intascavano la pensione dei familiari deceduti: danno all'Inps da 1,4 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Roma intascavano

Hanno intascato per anni la pensione di familiari deceduti, per un danno allo Stato di 1,4milioni di euro: in nove sono stati scoperti dalla guardia di finanza del comando provinciale di. Le fiamme gialle della compagnia di Nettuno hanno inizialmente acquisito dall'Inps i dati dei titolari di pensione (anzianità, vecchiaia, assegno sociale e invalidità), incrociandoli con le ...con nonchalance la pensione di familiari deceduti: nove persone sono state denunciate dai finanzieri del Comando provinciale di. Le Fiamme Gialle della compagnia di Nettuno, nel corso ...Le fiamme gialle della compagnia di Nettuno hanno inizialmente acquisito dall’Inps i dati dei titolari di pensione (anzianità, vecchiaia, assegno sociale e invalidità), incrociandoli con le risultanze ...Nove persone che per anni hanno intascato la pensione di familiari deceduti sono state scoperte e denunciate dai finanzieri del comando provinciale di Roma. Durante l'operazione, un familiare di una ...