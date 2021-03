Real Madrid, Sergio Ramos furioso con l’arbitro: “E’ rigore, un miracolo non mi sia partito il braccio” (Di sabato 13 marzo 2021) Sergio Ramos furibondo nel match che il Real Madrid ha vinto sul filo di lana contro l’Elche. Nel corso della partita l’arbitro della sfida ha negato un rigore netto ai danni dei blancos per un episodio che ha coinvolto proprio il centrale spagnolo, che ha subito un netto fallo. E Cadena Cope ricostruisce il dialogo del difensore con l’arbitro Figueroa Vazquez: “E’ rigore, ca…! Vai a vedere che non mi aggrappo, vai a vederlo per favore! Mi ha fatto un fallo da rigore chiarissimo, è un miracolo non mi sia partito il braccio. Vallo a vedere, ti chiedo per favore di andarlo a rivedere al VAR. E’ un rigore grosso come una casa, è chiarissimo”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021)furibondo nel match che ilha vinto sul filo di lana contro l’Elche. Nel corso della partitadella sfida ha negato unnetto ai danni dei blancos per un episodio che ha coinvolto proprio il centrale spagnolo, che ha subito un netto fallo. E Cadena Cope ricostruisce il dialogo del difensore conFigueroa Vazquez: “E’, ca…! Vai a vedere che non mi aggrappo, vai a vederlo per favore! Mi ha fatto un fallo dachiarissimo, è unnon mi siail. Vallo a vedere, ti chiedo per favore di andarlo a rivedere al VAR. E’ ungrosso come una casa, è chiarissimo”. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, Zidane: "Non possiamo sbagliare. Testa all'Atalanta" Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine del match vinto contro l'Elche: le sue dichiarazioni in vista ...

Juve, quattro squadre su Cristiano Ronaldo Commenta per primo Sono quattro le squadre ad aver messo gli occhi su Cristiano Ronaldo , il cui futuro con la Juve è ancora tutto da scrivere. Secondo Tuttosport , il portoghese piace a Real Madrid, Manchester United, Psg e Sporting Lisbona.

