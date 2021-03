Prandelli | “Felice per Vlahovic | sta lavorando bene Sono stanco | ma è ancora lunga”

(Di sabato 13 marzo 2021) L’allenatore della Fiorentina, Cesare, ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria sulvento: “Tripletta di? Il merito è solo suo che si allena con determinazione e ascolta. Questequalità che o le hai, o non puoi inventartele: deve trovarepiù tranquillità senza strafare, d’ora in avanti saràpiù complicato perché deve ripetersi e le aspettative crescono. Gli servir equilibrio”. Su Ribery: “Sul cambio mi ha detto che avrebbe potuto fare 90 minuti. Ma gli ho detto chevecchio e non ho calcolatoil tempo” Ha rispolverato Eysseric“Lui ha grandi qualità, il suo problema era la continuità ma può fare davvero tutti i ruoli. Ha sofferto e lavorato per mettermi in difficoltà: ci è riuscito”. C’è qualcosa ...

Advertising

qn_lanazione : #BeneventoFiorentina 1-4, #Prandelli stanco e felice: 'Bravi a giocare veloci e semplici' - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Fiorentina, #Prandelli: 'Felice per la società, ma io sono stanco e vuoto dentro. Su Vlahovic e Ribery...' - cmdotcom : #Fiorentina, #Prandelli: 'Felice per la società, ma io sono stanco e vuoto dentro. Su Vlahovic e Ribery...'… - sportface2016 : #calcio #SerieA #BeneventoFiorentina, le parole di Cesare #Prandelli dopo la vittoria - firenzeviola_it : PRANDELLI (SKY), Sono stanco e felice. Eysseric... -

Ultime Notizie dalla rete : Prandelli Felice

Commenta per primo Cesare, allenatore della Fiorentina , ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Benevento: 'Vlahovic? Il merito è solo suo che si allena con determinazione e ascolta. Queste sono qualità che ...... conin discussione e malumori nella piazza. Il Benevento lotta ma non vince da 10 gare e ... Forse mollare Allegri per cercare la chimera del gioco non è stata la scelta più. Il ...Soddisfazione ma anche molta stanchezza del tecnico viola nel dopo partita. "Sono contento per i ragazzi, per la società e i tifosi, ma dentro sono abbastanza vuoto" ...Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Benevento: "Vlahovic? Il merito è solo suo che ...