Pradè: “Commisso ha grande entusiasmo, merita più soddisfazioni. Oggi è un crocevia” (Di sabato 13 marzo 2021) Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport prima della partita in casa del Benevento: “La partita è importantissima e i ragazzi lo sanno: massima concentrazione perché Oggi è un crocevia. Commisso ha grande entusiasmo, è un presidente che mette cuore e anima, tutto quello che ha: gli stiamo dando poche soddisfazioni, ci piacerebbe invertire la tendenza e rendere lui, con i nostri tifosi, orgogliosi di noi. Ormai siamo dentro a un campionato così, anche se non pensavamo”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Daniele, ds della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport prima della partita in casa del Benevento: “La partita è importantissima e i ragazzi lo sanno: massima concentrazione perchéè unha, è un presidente che mette cuore e anima, tutto quello che ha: gli stiamo dando poche, ci piacerebbe invertire la tendenza e rendere lui, con i nostri tifosi, orgogliosi di noi. Ormai siamo dentro a un campionato così, anche se non pensavamo”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

CoccodrilliViol : Mi ripeto: quando un DS in ogni sua intervista loda il suo Presidente o è scarso il Presidente o è scarso il DS. Op… - sportli26181512 : Fiorentina, Pradé: 'Benevento crocevia, stiamo dando poche soddisfazioni a Commisso': Daniele Pradè, ds della Fiore… - sportface2016 : #BeneventoFiorentina, #Pradè: 'Non stiamo rendendo orgoglioso #Commisso' - Fiorentinanews : #Pradè: 'Questa gara può essere un crocevia. #Commisso ci mette cuore e anima, ci dispiace non dare soddisfazioni a… - violanews : Pradè: 'Partita crocevia. Commisso? Gli stiamo dando poche soddisfazioni' - -

Ultime Notizie dalla rete : Pradè Commisso Fiorentina all'inferno (e ritorno) Basta vedere il volto precocemente invecchiato di Prandelli per capire la situazione. Giorni fa aveva detto: <Commisso, Barone e Pradè sono soli contro tutti, hammo la mia solidarietà>. Oggi, al termine dell'ennesima scomfortante partita della Fiorentina (pari con il Parma grazie all'autogol di Iacoponi), lo ...

Calciomercato Fiorentina, bye bye Prandelli - Contatti in corso col sostituto Il club del presidente Rocco Commisso è concentrato a cercare di raggiungere la salvezza prima ... A partire dal direttore sportivo, posto attualmente occupato da Daniele Pradè: come raccolto da ...

Basta vedere il volto precocemente invecchiato di Prandelli per capire la situazione. Giorni fa aveva detto: <, Barone esono soli contro tutti, hammo la mia solidarietà>. Oggi, al termine dell'ennesima scomfortante partita della Fiorentina (pari con il Parma grazie all'autogol di Iacoponi), lo ...Il club del presidente Roccoè concentrato a cercare di raggiungere la salvezza prima ... A partire dal direttore sportivo, posto attualmente occupato da Daniele: come raccolto da ...