Napoli, si ferma anche Rrahmani: problemi in difesa per Gattuso (Di sabato 13 marzo 2021) Il punto sul Napoli in vista della gara con il Milan dall'inviato di Sky Sport Massimo Ugolini da Castelvolturno Ecco le ultime novità riportate da Sky Sport in casa Napoli in vista della sfida con il Milan. Dall'allenamento in corso della squadra di Gattuso la novità principale riguarda le condizioni di Rrahmani. Per il difensore kosovaro è stato riscontrato problema muscolare che sarà da valutare. L'articolo completo su MilanNews24.

