Mick Jagger in Sicilia | a Palermo visita Palazzo dei Normanni

(Di sabato 13 marzo 2021) PALERMO – Visita a Palazzo dei Normanni di Palermo, sede dell’Assemblea regionale siciliana, per Mick Jagger. Il celebre frontman dei Rolling Stones è stato accolto a Palazzo Reale dal presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, visitando le stanze del Parlamento più antico d’Europa.

repubblica : Mick Jagger a Palermo, visita a sorpresa al Palazzo Reale - MediasetTgcom24 : Mick Jagger turista a Palermo: visita a sorpresa al Palazzo Reale

Leggenda del rock e della musica internazionale,ama profondamente l'Italia e anche nelle scorse ore lo ha dimostrato. Come riportato dai colleghi di Repubblica, il leader dei Rolling Stones oggi " sabato 13 marzo 2021 " ha visitato a ...Dopo la tappa ad Agrigento e a Ragusa, il leader dei Rolling Stones,, si trova a Palermo . Il rocker ha visitato, in forma privata, Palazzo Reale, ad accoglierlo il presidente dell'Assemblea siciliana, Gianfra