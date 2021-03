LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: simulazione gara per molte squadre. Quinto crono per Sainz (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 Ottimo crono per Sergio Perez. Il nuovo volto della Red Bull firma il terzo tempo con il miglior crono assoluto nell’ultimo settore. 11.07 Lewis Hamilton inizia una simulazione sul passo. Attendiamo i riscontri del britannico. 11.05 Tante auto in pista. Gomma rossa per Ricciardo e Latifi, gialla per Alonso. Anche Mazepin è impegnato con una mescola ‘bianca’, la più dura di quelle a disposizione. 11.04 La classifica aggiornata dei tempi: POS DRIVERGAP TYRE LAPS 1 Daniel RICCIARDO McLaren1:32.215 38 2 Fernando ALONSO Alpine+0.124 46 3 Nicholas LATIFI Williams+0.326 42 4 Carlos Sainz Ferrari+0.857 32 5 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+0.886 43 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.033 33 7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.184 39 8 Yuki TSUNODA ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10 Ottimoper Sergio Perez. Il nuovo volto della Red Bull firma il terzo tempo con il migliorassoluto nell’ultimo settore. 11.07 Lewis Hamilton inizia unasul passo. Attendiamo i riscontri del britannico. 11.05 Tante auto in pista. Gomma rossa per Ricciardo e Latifi, gialla per Alonso. Anche Mazepin è impegnato con una mescola ‘bianca’, la più dura di quelle a disposizione. 11.04 La classifica aggiornata dei tempi: POS DRIVERGAP TYRE LAPS 1 Daniel RICCIARDO McLaren1:32.215 38 2 Fernando ALONSO Alpine+0.124 46 3 Nicholas LATIFI Williams+0.326 42 4 CarlosFerrari+0.857 32 5 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+0.886 43 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.033 33 7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.184 39 8 Yuki TSUNODA ...

SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc causa la prima bandiera rossa di questi #F1Testing Gli aggiornamenti ? - SkySportF1 : ??? SI TORNA IN PISTA ? Scatta il secondo giorno dei test #F1 in Bahrain ??Tutti gli aggiornamenti da Sakhir per i… - SkySportF1 : ?? Red Bull detta il passo a Sakhir ?? Mercedes in difficoltà sia con Bottas sia con Hamilton Il resoconto ?… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 3 ore di #F1Testing #BahrainTest #Day2 Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 3 ore di #F1Testing #BahrainTest #Day2 Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -