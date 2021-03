LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: McLaren in testa alla sessione, perde pezzi la Red Bull di Perez! (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.54 Primo tentativo di time-attack su gomma rossa anche per McLaren, con Lando Norris che resta in terza piazza avvicinandosi a 72 millesimi dal miglior tempo di Gasly. 15.52 Botta e risposta Giovinazzi-Gasly! Il francese di AlphaTauri si mette a dettare il passo in 1’30?825, precedendo l’italiano dell’Alfa Romeo per appena 56 millesimi a parità di mescola. 15.50 Nella sfortuna, Red Bull è stata fortunata ad accusare un problema di questo genere nei Test e non durante il primo GP della stagione. 15.48 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Lando NORRIS McLaren1:31.239 26 2 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.084 107 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.444 58 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.687 95 5 Daniel RICCIARDO ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.54 Primo tentativo di time-attack su gomma rossa anche per, con Lando Norris che resta in terza piazza avvicinandosi a 72 millesimi dal miglior tempo di Gasly. 15.52 Botta e risposta Giovinazzi-Gasly! Il francese di AlphaTauri si mette a dettare il passo in 1’30?825, precedendo l’italiano dell’Alfa Romeo per appena 56 millesimi a parità di mescola. 15.50 Nella sfortuna, Redè stata fortunata ad accusare un problema di questo genere neie non durante il primo GP della stagione. 15.48 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Lando NORRIS1:31.239 26 2 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.084 107 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.444 58 4 Sergio PEREZ RedRacing+0.687 95 5 Daniel RICCIARDO ...

