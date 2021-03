Il sondaggio | Draghi e Conte i più apprezzati | Renzi ultimo

(Di sabato 13 marzo 2021) L'attuale premier e l'ex premier sono in testa alla classifica di gradimento tra i leader politici in unrealizzato da Demos. Il premier Marioè apprezzato dal 69% dei cittadini: a ...

L'attuale premier e l'ex premier sono in testa alla classifica di gradimento tra i leader politici in un sondaggio realizzato da Demos. Il premier Mario Draghi è apprezzato dal 69% dei cittadini: a seguire, l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha un gradimento del 67%. In fondo alla classifica c'è i ... Persino la fiducia nel nuovo presidente del Consiglio chiamato da Sergio Mattarella, Mario Draghi, sta calando, pur restando alta. Quanto ai partiti politici, i sondaggi confermano il centrodestra al ...