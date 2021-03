Hellas Verona, i convocati di Juric per il Sassuolo (Di sabato 13 marzo 2021) Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori scaligeri convocati per la sfida di questo pomeriggio contro il Sassuolo. Rimangono indisponibili i cinque infortunati: Vieira, Colley, Kalinic, Ruegg, Benassi. Portieri: Silvestri, Berardi, PandurDifensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Udogie, Cetin, Ceccherini, Gunter, DawidowiczCentrocampisti: Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Zaccagni, Sturaro, Bessa, TamezeAttaccanti: Salcedo, Favilli, Lasagna Foto: Twitter Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Ivanha diramato l’elenco dei giocatori scaligeriper la sfida di questo pomeriggio contro il. Rimangono indisponibili i cinque infortunati: Vieira, Colley, Kalinic, Ruegg, Benassi. Portieri: Silvestri, Berardi, PandurDifensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Udogie, Cetin, Ceccherini, Gunter, DawidowiczCentrocampisti: Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Zaccagni, Sturaro, Bessa, TamezeAttaccanti: Salcedo, Favilli, Lasagna Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

