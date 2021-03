GF Vip, Elisabetta Gregoraci “replica” a Pierpaolo Pretelli: “Pagliacciata” (Di sabato 13 marzo 2021) Elisabetta Gregoraci risponde a Pierpaolo Pretelli che la accusa di essere stata fidanzata durante la sua partecipazione al GF Vip. Ecco cosa ha raccontato. Pierpaolo Pretelli torna a parlare della sua storia con Elisabetta Gregoraci. Dopo la loro uscita dalla casa DEL GF VIP e l’inizio della storia dell’ex velino con Giulia Salemi, sembra proprio che il loro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 13 marzo 2021)risponde ache la accusa di essere stata fidanzata durante la sua partecipazione al GF Vip. Ecco cosa ha raccontato.torna a parlare della sua storia con. Dopo la loro uscita dalla casa DEL GF VIP e l’inizio della storia dell’ex velino con Giulia Salemi, sembra proprio che il loro L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

MarioBro66 : Elisabetta sparisce dalla tv #gfvip #tzvip #gregorelli #prelemi - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, confessione di un vip: “Non le ha fatto bene…” - pallanteceleste : RT @BakshDark: #gregorelli WOW, persino al TGCOM finiscono! Cara Elisabetta, io non so come stanno davvero le cose ma, se posso parlare, am… - BakshDark : #gregorelli WOW, persino al TGCOM finiscono! Cara Elisabetta, io non so come stanno davvero le cose ma, se posso pa… - teresacapitanio : Pretelli parla del presunto amore della Gregoraci: lei replica – DiLei -