Foggia: "Inzaghi non è a rischio. Da domani squadra in ritiro" (Di sabato 13 marzo 2021) Filippo Inzaghi non si è presentato a fine gara ai microfoni dei giornalisti dopo il ko del suo Benevento per 4-1 contro la Fiorentina. Al suo posto ha parlato il ds Pasquale Foggia che ha annunciato un ritiro per i sanniti da domani. Queste le parole di Foggia a Sky Sport: "Perché ci sono io e non l'allenatore? Adesso è giusto che squadra e allenatore restino isolati per analizzare la partita, evitiamo altri pensieri. Inzaghi a rischio? No, assolutamente. E' solo giusto che in questi momenti parli la società. L'unica cosa che mi sento di dire è che da domani inizierà un ritiro, è giusto fare un confronto fra uomini per analizzare un momento che oramai dura da un po'". Foto: Sito Benevento L'articolo proviene da ...

