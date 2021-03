Femminicidio a Napoli | uccide la moglie e fugge in Umbria

(Di sabato 13 marzo 2021) AGI - La dinamica e i motivi del nuovo caso di violenza sulle donne sono ancora tutti da chiarire. Forse se ne saprà di più dopo che il pm di Terni avrà sentito Pinotto Iacomino, 43 anni, fuggito in auto dalla sua abitazione di via Filippo Cavolino, nel quartiere di San Carlo-Arena diverso l'convinto di aver già ucciso la compagna, Ornella Pinto, 40 anni. La violenza cieca Alle 4 circa di questa mattina, Iacomino le ha sferrato 15 colpi di coltello ed è scappato. La donna è riuscita a chiamare al telefono la sorella, come sembra da una prima ricostruzione. In una manciata di minuti l'arrivo dell'ambulanza del 118 e la corsa verso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. Il cuore di Ornella si ferma due volte, i medici tentano con una operazione delicata che coinvolge due team di chirurgia, quello del Trauma center e quello di ...

Advertising

TgLa7 : #Femminicidio: colpita con 12 coltellate dal compagno, morta donna a Napoli - fanpage : Ennesimo femminicidio in Italia #13marzo - IreneCafarelli : RT @sruotolo1: #femminicidio #napoli Prima di perdere le forze ha chiamato la sorella questa notte. Dopo 12 coltellate inferte dal suo ass… - FPugliaVE : RT @sruotolo1: #femminicidio #napoli Prima di perdere le forze ha chiamato la sorella questa notte. Dopo 12 coltellate inferte dal suo ass… - Fata_Turch : RT @sruotolo1: #femminicidio #napoli Prima di perdere le forze ha chiamato la sorella questa notte. Dopo 12 coltellate inferte dal suo ass… -

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio Napoli

... 43 anni, per ragioni, al momento inspiegabili, così come come non è ancora chiara la dinamica di quanto è accaduto nella loro abitazione del quartiere San carlo Arena a. E' stata la stessa ...Ancora un nuovo caso di. Questa volta a, nel quartiere San di Carlo Arena. La terribile aggressione è avvenuta intorno alle 4:30 del mattino. L'uomo ha ucciso con 12 coltellate la sua compagna , Ornella ...Femminicidio a Napoli. Ornella Pinto, 39 anni, è stata colpita da 12 coltellate. Paolo Iacomino, 43 anni, il suo compagno, dopo la fuga si è costituito. La ...Inutile una delicata operazione chirurgica per Ornella Pinto, morta per 15 coltellate AGI - La dinamica e i motivi del nuovo caso di violenza sulle donne sono ancora tutti da chiarire. Forse se ne sap ...