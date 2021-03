Dying Light 2 non soffre di problemi di sviluppo, è stato solo "annunciato troppo presto" (Di sabato 13 marzo 2021) Dying Light 2 potrebbe essere, dopo anni di attesa e paure, vicino alla sua pubblicazione: questo è quello che sperano i fan, dopo che Techland ha confermato l'arrivo di nuove informazioni ufficiali nei prossimi giorni. Se andrà tutto bene, riceveremo nuovo gameplay e perfino una nuova data d'uscita, cosa che finalmente metterà a tacere i disfattisti che temevano la cancellazione del progetto. Non che non ci fossero dei sospetti leciti: in seguito ai numerosi rinvii a data da destinarsi, diversi insider hanno affermato, nel corso degli ultimi mesi, che lo sviluppo di Dying Light 2 è stato molto difficile e problematico, fra divergenze interne e problemi di dirigenza. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 13 marzo 2021)2 potrebbe essere, dopo anni di attesa e paure, vicino alla sua pubblicazione: questo è quello che sperano i fan, dopo che Techland ha confermato l'arrivo di nuove informazioni ufficiali nei prossimi giorni. Se andrà tutto bene, riceveremo nuovo gameplay e perfino una nuova data d'uscita, cosa che finalmente metterà a tacere i disfattisti che temevano la cancellazione del progetto. Non che non ci fossero dei sospetti leciti: in seguito ai numerosi rinvii a data da destinarsi, diversi insider hanno affermato, nel corso degli ultimi mesi, che lodi2 èmolto difficile e problematico, fra divergenze interne edi dirigenza. Leggi altro...

