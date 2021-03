Covid Piemonte, oggi 2.159 contagi e 28 morti: 13 marzo (Di sabato 13 marzo 2021) Sono 2.159 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 28 morti per un totale di 9.660 deceduti risultati positivi al Covid. La percentuale di positività è del 6,8% su 31.671 tamponi fatti. Il totale dei casi positivi diventa quindi 275.977, di cui 23.220 Alessandria, 13.511 Asti, 9.061 Biella, 37.833 Cuneo, 21.345 Novara, 146.822 Torino, 10.362 Vercelli, 10.390 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.287 residenti fuori Regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 2.146 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 251, 4 in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.790, 106 in più rispetto a ieri. Le persone in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Sono 2.159 i nuovida Coronavirus insecondo il bollettino reso di. Da ieri sono stati registrati altri 28per un totale di 9.660 deceduti risultati positivi al. La percentuale di positività è del 6,8% su 31.671 tamponi fatti. Il totale dei casi positivi diventa quindi 275.977, di cui 23.220 Alessandria, 13.511 Asti, 9.061 Biella, 37.833 Cuneo, 21.345 Novara, 146.822 Torino, 10.362 Vercelli, 10.390 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.287 residenti fuori Regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 2.146 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 251, 4 in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.790, 106 in più rispetto a ieri. Le persone in ...

