Conte prova a normalizzare i 5 stelle benedetto dal Quirinale I retroscena sulla crisi e lo scenario futuro su FQ MillenniuM in edicola

Giuseppe Conte prova a normalizzare i 5 stelle, benedetto dal Quirinale. Matteo Renzi prova a essere l'erede di Berlusconi, e come lui attacca i giudici e i comunisti (e si comporta da scaltro imprenditore di se stesso, vedi le recenti vicende saudite). Mario Draghi non sempre fa miracoli, come vorrebbe la narrazione agiografica dominante, vedi la gestione della crisi greca, da presidente della Bce, e la vigilanza bancaria su Monte dei Paschi e popolari venete, da governatore della Banca d'Italia. Nel numero di marzo in edicola da sabato 13 marzo, il mensile FQ MillenniuM, diretto da Peter Gomez, approfondisce la recente crisi politica italiana a partire dai grandi ritratti dei tre protagonisti.

