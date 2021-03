Cala (ma resta alta) la fiducia in Draghi. Italiani sempre più esausti per la pandemia (Di sabato 13 marzo 2021) La Lega resta il primo partito con il 22,9%. Berlusconi e la sua Forza Italia sono stabili intorno all’8.0%, mentre Fratelli d’Italia si conferma in crescita attestandosi al 16.7% superando di poco il PD (16.5%) e a 0.5% punti dal Movimento 5 Stelle con a capo Giuseppe Conte (17.2%). Con l’addio del segretario Nicola Zingaretti, il PD perde quasi 2 punti percentuali: tutti consensi transitati nel miraggio di un Movimento 5 Stelle a guida Giuseppe Conte (17.2%), che realizza in una settimana +2.7%. È quanto emerge dai sondaggi di Alessandra Ghisleri? per La Stampa. Nelle ultime due settimane, Cala la fiducia in Mario Draghi, pur rimanendo molto alta: si passa dal 61,3% al 55,1%, perdendo 6,2 punti percentuali. Il calo riflette la stanchezza e la frustrazione degli Italiani per la ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 marzo 2021) La Legail primo partito con il 22,9%. Berlusconi e la sua Forza Italia sono stabili intorno all’8.0%, mentre Fratelli d’Italia si conferma in crescita attestandosi al 16.7% superando di poco il PD (16.5%) e a 0.5% punti dal Movimento 5 Stelle con a capo Giuseppe Conte (17.2%). Con l’addio del segretario Nicola Zingaretti, il PD perde quasi 2 punti percentuali: tutti consensi transitati nel miraggio di un Movimento 5 Stelle a guida Giuseppe Conte (17.2%), che realizza in una settimana +2.7%. È quanto emerge dai sondaggi di Alessandra Ghisleri? per La Stampa. Nelle ultime due settimane,lain Mario, pur rimanendo molto: si passa dal 61,3% al 55,1%, perdendo 6,2 punti percentuali. Il calo riflette la stanchezza e la frustrazione degliper la ...

