Astrazeneca annuncia nuovi tagli di consegne all'UE: le rassicurazioni dell'Aifa

Sabato 13 marzo 2021. Astrazeneca ha annunciato nuovi tagli alle forniture del suo vaccino contro il Coronavirus all'UE, ribandendo quanto anticipato dall'agenzia Reuters ieri. "Astrazeneca è dispiaciuta di annunciare carenze nelle spedizioni pianificate di vaccini contro il Covid-19 all'Unione europea, nonostante il lavoro instancabile per accelerare le forniture", si legge in una nota del gigante anglo-svedese. Intanto non pochi italiani hanno disdetto le prenotazioni. Nonostante le rassicurazioni del presidente dell'Aifa Nicola Magrini e di Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell'ente regolatorio europeo Ema.

