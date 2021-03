Anna Tatangelo su tutte le furie, lo sfogo: “Ora non ho più paura, fatevi i ca**i vostri” (Di sabato 13 marzo 2021) Anna Tatangelo furiosa su Instagram: il motivo Da qualche giorno a questa parte Anna Tatangelo è finita per l’ennesima volta al centro del gossip per un suo presunto flirt con il rapper Livio Cori. A sganciare questa voce è stato il programma di Adriana Volpe Ogni Mattina, in onda su Tv8. Ovviamente in pochissimi minuti riviste e portali che si occupano di pettegolezzi hanno riportato la notizia aggiungendo anche delle cose non veritiere. Per questo motivo la cantante di Sora è intervenuta attraverso delle Stories su Instagram in cui non solo ha smentito il flirt con il collega. Inoltre, l’ex di Gigi D’Alessio ha annunciato di essere pronta a diffidare tutti coloro che scrivono falsità nei suoi confronti. “Ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo i giornali) di dichiarare con tanto ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 13 marzo 2021)furiosa su Instagram: il motivo Da qualche giorno a questa parteè finita per l’ennesima volta al centro del gossip per un suo presunto flirt con il rapper Livio Cori. A sganciare questa voce è stato il programma di Adriana Volpe Ogni Mattina, in onda su Tv8. Ovviamente in pochissimi minuti riviste e portali che si occupano di pettegolezzi hanno riportato la notizia aggiungendo anche delle cose non veritiere. Per questo motivo la cantante di Sora è intervenuta attraverso delle Stories su Instagram in cui non solo ha smentito il flirt con il collega. Inoltre, l’ex di Gigi D’Alessio ha annunciato di essere pronta a diffidare tutti coloro che scrivono falsità nei suoi confronti. “Ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo i giornali) di dichiarare con tanto ...

