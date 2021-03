Addio a Raoul Casadei: il cordoglio dei vip, da Simona Ventura a Marco Liorni (Di sabato 13 marzo 2021) Sui social il tributo al 're del liscio', amatissimo musicista scomparso oggi all'età di 83 anni a causa del ... Leggi su today (Di sabato 13 marzo 2021) Sui social il tributo al 're del liscio', amatissimo musicista scomparso oggi all'età di 83 anni a causa del ...

Advertising

EnricoLetta : Che tristezza. Il Covid, maledetto, si è portato via un grande romagnolo e un grande italiano. Raoul #Casadei, un a… - RaiNews : Riconosciuto universalmente come il re del liscio, si trovava ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena dopo che l… - sole24ore : Addio a Raoul Casadei:?il Covid si è portato via il re del liscio che ha fatto più concerti di Bob Dylan… - SignorCEO : RT @sole24ore: Addio a Raoul Casadei:?il Covid si è portato via il re del liscio che ha fatto più concerti di Bob Dylan - Maxitaly69 : RT @EnricoLetta: Che tristezza. Il Covid, maledetto, si è portato via un grande romagnolo e un grande italiano. Raoul #Casadei, un amico. E… -