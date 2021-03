Accoltellato durante una lite: in prognosi riservata (Di sabato 13 marzo 2021) Un 38enne è attualmente in stato di fermo per l’accoltellamento di un 32enne, avvenuto nei giorni scorsi. L’uomo ha Accoltellato il 32enne ed è poi fuggito, ma grazie ad alcune testimonianze i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore. Il giovane era arrivato al pronto soccorso in gravi condizioni, con un taglio profondo al collo inferto verosimilmente con un coltello. Adesso è in prognosi riservata. La lite, a quanto emerge dalle prime ricostruzioni, è avvenuta per futili motivi. L’accoltellamento è avvenuto a Villa San Giovanni, in piazza Valsesia, al termine di un litigio nato per futili motivi. Mentre il 38enne è stato accompagnato in carcere, la vittima si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale di Reggio Calabria. Le ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 13 marzo 2021) Un 38enne è attualmente in stato di fermo per l’accoltellamento di un 32enne, avvenuto nei giorni scorsi. L’uomo hail 32enne ed è poi fuggito, ma grazie ad alcune testimonianze i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore. Il giovane era arrivato al pronto soccorso in gravi condizioni, con un taglio profondo al collo inferto verosimilmente con un coltello. Adesso è in. La, a quanto emerge dalle prime ricostruzioni, è avvenuta per futili motivi. L’accoltellamento è avvenuto a Villa San Giovanni, in piazza Valsesia, al termine di un litigio nato per futili motivi. Mentre il 38enne è stato accompagnato in carcere, la vittima si trova attualmente ricoverata innell’ospedale di Reggio Calabria. Le ...

Advertising

QuotidianPost : Accoltellato durante una lite: in prognosi riservata - AnsaCalabria : Accoltellato durante lite, arrestato presunto responsabile. Ferito è in prognosi riservata, accusa è tentato omicid… - occhio_notizie : Villa San Giovanni, accoltellato durante lite: arrestato presunto responsabile - calabrianewsit : Accoltellato durante lite: in prognosi riservata, accusa è tentato omicidio - - S1Tv : Accoltellato durante lite, arrestato presunto responsabile -